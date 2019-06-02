HABER

Kavgadan kaçmak isteyen şahıs, taksicinin başından vurulmasına sebep oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 13:21 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da çıkan kavga sonucu olay yerinden kaçmak isteyen bir kişi, durdurduğu taksi şoförünün başından vurulmasına sebep oldu.Olay, Bağlar ilçesinde meydana geldi.

Diyarbakır’da çıkan kavga sonucu olay yerinden kaçmak isteyen bir kişi, durdurduğu taksi şoförünün başından vurulmasına sebep oldu.
Olay, Bağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların silah çektiğini gören gruplardan biri, olay yerinden kaçmak için bölgeden geçen bir taksiyi durdurup bindi. Bu sırada bir grup tarafından silahlarla taksinin önü kesilerek ateş açıldı. Olayda, 30 yaşındaki taksi şoförü Cihan Alkaş başından vuruldu. Tahlisiz şoför çevredekilerin haber vermesi üzere olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılması sonrası Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırıldı.
Talihsiz şoförün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar
PKK tarafından öldürülen işçinin cenazesi Diyarbakır'a gönderildiPKK tarafından öldürülen işçinin cenazesi Diyarbakır'a gönderildi
Sürgü Barajı'nda balık ölümleri ve koku tedirginliğiSürgü Barajı'nda balık ölümleri ve koku tedirginliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Tatilcilere indirim geldi! Doldu taştı

Tatilcilere indirim geldi! Doldu taştı

'Meryem coştu bir kere'

'Meryem coştu bir kere'

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.