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Kavgadan korkup dolaba saklandılar

02.12.2020 10:50 | Son Güncelleme:
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Kavgadan korkup dolaba saklandılar

Mersin’de sokak ortasında başlayan ve bir pastanede devam eden kavgadan korkan 2 çalışan, korunmak için dolaba saklandı.

Mersin’de sokak ortasında başlayan ve bir pastanede devam eden kavgadan korkan 2 çalışan, korunmak için dolaba saklandı. İş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen olay, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.
Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde yaşanan olayda, iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şahıslardan biri kaçarak bölgede bulunan pastaneye sığındı. Diğer kişi de onun peşinden pastaneye girerek, kavgaya devam etti. Bu sırada pastanede çalışan iki genç, büyük tedirginlik yaşadı. Bir süre ne yapacağını bilemeyen pastane çalışanları, çareyi iş yerindeki malzeme dolabına saklanmakta buldu.
İş yerinin güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen olay, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlenirken, gülümseten anlar yaşandı.

Kavgadan korkup dolaba saklandılar

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