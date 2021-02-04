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Kavgadan ölümüne kaçış

04.02.2021 15:24 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da dün yaşanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Şanlıurfa’da dün yaşanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ellerinde sopa olan erkeklerden kurtulmaya çalışan kadınların ezilme tehlikesine rağmen hareket halindeki minibüse binmeye çalıştıkları görüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, dün Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre 3 gün boyunca kentin değişik yerlerinde kız kaçırma mevzusu nedeniyle kavga eden akraba Gezen ve Gezmiş aileleri, Gıda ve Toptancılar Sitesi (ŞUTİM) içerisindeki İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet binası önünde yeniden karşılaştı. Taraflar taş, sopa, bıçak, kama, döner bıçağı ve silah kullanarak kavga etti. Kavgayı binadan çıkan polis ekipleri daha fazla büyümeden engellemeye çalıştı. Kavgada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken 30 kişi ise gözaltına alındı.

Kavgadan ölümüne kaçış
İki aile arasında yaşanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ellerinde sopa olan erkekler kaçmaya çalışan kadınlara vuruyor. Erkeklerden kurtulmaya çalışan kadınların ezilme tehlikesi olmasına rağmen hareket halindeki minibüse binmeye çalıştıkları görüldü.

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