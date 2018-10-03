HABER

Kavgadan sonra dalağı alındı, 'Nasıl yaralandığımı bilmiyorum' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 16:18 | Son Güncelleme

İZMİR'de 2 yıl önce Göztepe- Bandırmaspor maçını televizyondan izlerken iddiaya göre, kendisine küfür eden yeğenini bıçakla yaralayan ve yargılama sonunda 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Mehmet Salih A.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de 2 yıl önce Göztepe- Bandırmaspor maçını televizyondan izlerken iddiaya göre, kendisine küfür eden yeğenini bıçakla yaralayan ve yargılama sonunda 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Mehmet Salih A. (33), kararın istinafta bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada, yine aynı cezayı aldı. Olaydan sonra kaldırıldığı hastanede dalağı alınan Aydın A. ( 23) ise nasıl yaralandığını bilmediğini söyledi.
Bayraklı'da 19 Kasım 2016 yılında meydana gelen olayda, Göztepe-Bandırmaspor maçını televizyondan izleyen Aydın A. ile amcası Mehmet Salih A., Göztepe'nin gol yemesi üzerine tartışmaya başladı. Mehmet Salih A., tartışma sırasında kendisine küfür ettiği iddiasıyla Aydın A.'ya bıçakla saldırdı. Yeğeni de amcasına yine bıçakla saldırarak karşılık verdi. Kavgada yaralanarak hastaneye kaldırılan Aydın A.'nın dalağı alındı. Gözaltına alınan Mehmet Salih A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Olaydan sonra Mehmet Salih A. hakkında 'kasten yaralama' suçundan İzmir 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama sonunda, yeğenini yaralayan tutuksuz sanık Mehmet Salih A.'ya 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Kararın ardından sanık avukatı, temyiz için istinafa başvurdu.
Kararı bozan Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, 'kasten yaralama' suçundan verilen kararın görevsizlik nedeniyle bozulduğunu belirtirken, olayın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçuyla işlenip işlenmediğinin tespiti için sanığın ağır ceza mahkemesinde yargılanması gerektiğine karar verdi.
İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Salih A., müşteki Aydın A. ve tarafların avukatları katıldı. Olay günü maç sırasında çıkan tartışmada yeğeninin kendisine küfür ettiğini, bunun üzerine tokat attığını, yeğeninin de tokat atarak karşılık verdiği söyleyen sanık Mehmet Salih A., yeğenini bıçaklamadığını öne sürerek, "Elime bıçak almadım, bıçakla vurmadım. Tartışmanın ardından evden dışarı çıktığımızda yaralıydı. Olayda bıçak kullanmadım" dedi.
'NASIL YARALANDIĞIMI BİLMİYORUM'
Olayın amcasının anlattığı şekilde gerçekleştiğini, dışarı çıktıklarında yaralı olduklarını fark ettiğini söyleyen Aydın A. ise "Karnımın sol yanından yaralanmıştım, olay sonrası dalağım alınmıştı. Sanıktan şikayetçi değilim" dedi. Duruşmada tanık olarak dinlenen görgü tanıkları da amca ve yeğenin nasıl yaralandıklarını bilmediklerini söyledi.
Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında olayın 'öldürmeye teşebbüs olmadığını' ve sanığın 'nitelikli yaralama' suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığın 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçunu işlediği ve müştekinin organını kaybetmesi nedeniyle 8 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, duruşmalardaki iyi halinden dolayı cezasının 6 yıl 8 aya indirilmesine karar verdi. Tutuksuz yargılanan Mehmet Salih A.'nın, karar Yargıtay tarafından onandığı takdirde cezaevine girerek aldığı cezayı çekeceği belirtildi.

PARTNER"Kayıp" Türkiye güzelinin uzaklardaki hayatı"Kayıp" Türkiye güzelinin uzaklardaki hayatı
Diyarbakır'da MHP'nin Kocaköy eski ilçe başkanı öldürüldüDiyarbakır'da MHP'nin Kocaköy eski ilçe başkanı öldürüldü
Ankara'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (3) - YenidenAnkara'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (3) - Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı!

Enflasyon rakamları açıklandı!

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

AK Partili başkan, AK Partili başkana silah çekti

AK Partili başkan, AK Partili başkana silah çekti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çenesinde çıkan sivilceyi önemsemedi, hayatı karardı

Çenesinde çıkan sivilceyi önemsemedi, hayatı karardı

Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı

Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı

'Aldatıyorsun' deyip hamile eşini 5 yerinden bıçakladı! 'Her evde yaşanan şeyler bunlar'

'Aldatıyorsun' deyip hamile eşini 5 yerinden bıçakladı! 'Her evde yaşanan şeyler bunlar'

Kırşehir'de 'İbranice el yazması büyü kitabı' operasyonu

Kırşehir'de 'İbranice el yazması büyü kitabı' operasyonu

Masaj salonunda fuhuş yaparken basıldılar

Masaj salonunda fuhuş yaparken basıldılar

Bakırköy'ü karıştırmıştı! Kız arkadaşı konuştu

Bakırköy'ü karıştırmıştı! Kız arkadaşı konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.