Kavgadan sonra dalağı alındı, 'Nasıl yaralandığımı bilmiyorum' dedi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de 2 yıl önce Göztepe- Bandırmaspor maçını televizyondan izlerken iddiaya göre, kendisine küfür eden yeğenini bıçakla yaralayan ve yargılama sonunda 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Mehmet Salih A. (33), kararın istinafta bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada, yine aynı cezayı aldı. Olaydan sonra kaldırıldığı hastanede dalağı alınan Aydın A. ( 23) ise nasıl yaralandığını bilmediğini söyledi.

Bayraklı'da 19 Kasım 2016 yılında meydana gelen olayda, Göztepe-Bandırmaspor maçını televizyondan izleyen Aydın A. ile amcası Mehmet Salih A., Göztepe'nin gol yemesi üzerine tartışmaya başladı. Mehmet Salih A., tartışma sırasında kendisine küfür ettiği iddiasıyla Aydın A.'ya bıçakla saldırdı. Yeğeni de amcasına yine bıçakla saldırarak karşılık verdi. Kavgada yaralanarak hastaneye kaldırılan Aydın A.'nın dalağı alındı. Gözaltına alınan Mehmet Salih A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olaydan sonra Mehmet Salih A. hakkında 'kasten yaralama' suçundan İzmir 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama sonunda, yeğenini yaralayan tutuksuz sanık Mehmet Salih A.'ya 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Kararın ardından sanık avukatı, temyiz için istinafa başvurdu.

Kararı bozan Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, 'kasten yaralama' suçundan verilen kararın görevsizlik nedeniyle bozulduğunu belirtirken, olayın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçuyla işlenip işlenmediğinin tespiti için sanığın ağır ceza mahkemesinde yargılanması gerektiğine karar verdi.

İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Salih A., müşteki Aydın A. ve tarafların avukatları katıldı. Olay günü maç sırasında çıkan tartışmada yeğeninin kendisine küfür ettiğini, bunun üzerine tokat attığını, yeğeninin de tokat atarak karşılık verdiği söyleyen sanık Mehmet Salih A., yeğenini bıçaklamadığını öne sürerek, "Elime bıçak almadım, bıçakla vurmadım. Tartışmanın ardından evden dışarı çıktığımızda yaralıydı. Olayda bıçak kullanmadım" dedi.

'NASIL YARALANDIĞIMI BİLMİYORUM'

Olayın amcasının anlattığı şekilde gerçekleştiğini, dışarı çıktıklarında yaralı olduklarını fark ettiğini söyleyen Aydın A. ise "Karnımın sol yanından yaralanmıştım, olay sonrası dalağım alınmıştı. Sanıktan şikayetçi değilim" dedi. Duruşmada tanık olarak dinlenen görgü tanıkları da amca ve yeğenin nasıl yaralandıklarını bilmediklerini söyledi.

Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında olayın 'öldürmeye teşebbüs olmadığını' ve sanığın 'nitelikli yaralama' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçunu işlediği ve müştekinin organını kaybetmesi nedeniyle 8 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, duruşmalardaki iyi halinden dolayı cezasının 6 yıl 8 aya indirilmesine karar verdi. Tutuksuz yargılanan Mehmet Salih A.'nın, karar Yargıtay tarafından onandığı takdirde cezaevine girerek aldığı cezayı çekeceği belirtildi.

