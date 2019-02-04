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Kavganın altından zehir ticareti çıktı, 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 11:57 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerinin, bir kavgadan yola çıkarak düzenledikleri operasyonla yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kavganın altından zehir ticareti çıktı, 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerinin, bir kavgadan yola çıkarak düzenledikleri operasyonla yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Söz konusu operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen ve üzerinde Arapça yazı olan deri parçaları ele geçirildi.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Başarılı operasyonlarla çok sayıda sokak satıcısını adalete teslim eden narkotik ekipleri, zehir tacirlerine bu kez sıradan bir kavga gibi gözüken olayla ilgili olarak derinlemesine yaptıkları araştırma sonucunda ulaştı.
Edinilen bilgi ve iddialara göre, kavga ihbarı sonucunda olay yerine giden asayiş ekipleri, kavganın taraflarından birinin, daha önceden de uyuşturucu madde ticareti suçundan cezaevinde yatan M.Y. olduğunu tespit etti. Kavganın, uyuşturucu madde satışı yüzünden çıkmış olabileceğinin değerlendirilmesi üzere konuya Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği de müdahil oldu. Yapılan geniş çaplı araştırmada, kavganın, M.Y.’nin A.O.C.’ye uyuşturucu madde satması yüzünden çıktığı tespit edildi. Kavgada yaralanan ve hastanede tedavi altında olan M.Y.’nin aracında cumhuriyet savcısından alınan karar doğrultusunda arama yapıldı. Aramada, kubar esrar ile bir miktar para ve tarihi eser olarak nitelendirilebilecek dış yüzeyi deri olan Arapça yazılı malzemeler ele geçirildi. Daha sonradan emniyete gelen A.O.C.’nin üzerinde yapılan aramada da bir miktar kubar esrar maddesi bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler M.Y. ile A.O.C., uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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