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Kavganın sebebi ‘pes’ dedirtti

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 20:04 | Son Güncelleme

Aydın’da cami avlusundaki umumi tuvaletin bekçisi, paranın 50 kuruş eksik olması nedeniyle kavga ettiği şahsı boğazından bıçaklayarak yaraladı.Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İstasyon Meydanı’nda bulunan Bey Camii’nin avlusundaki umumi tuvaletegiden B.S.

Aydın’da cami avlusundaki umumi tuvaletin bekçisi, paranın 50 kuruş eksik olması nedeniyle kavga ettiği şahsı boğazından bıçaklayarak yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İstasyon Meydanı’nda bulunan Bey Camii’nin avlusundaki umumi tuvalete
giden B.S. (36), iddiaya göre çıkışta parası yetişmediği için tuvalet parasını 50 kuruş eksik ödedi. Bunun üzerine B.S. ile tuvalet bekçisi V.K. (62) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile V.K., kulübesinde bulunan bıçakla B.S.’nin boğazını kesti. Ağır yaralanan B.S. çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından el konulan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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