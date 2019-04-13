Kavgaya ihbarına giden polislere meşaleli karşılama

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da Polis Haftası nedeniyle 155'e bölgede bir kavga yaşandığı ihbarında bulunan vatandaşlar, olay yerine gelen polisleri Türk bayrakları, meşaleler ve pasta ile karşıladı.

Şıh Maksut Mahallesi'nde yaşayan bir grup vatandaş 155 Polis İmdat hattını arayarak kavga ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri, kendilerini Türk bayrakları, meşale ve pasta ile karşılayan vatandaşları görünce şaşkınlık yaşadı. Vatandaşların, polisleri Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yıl dönümü kutlamak için ihbarda bulunduğu anlaşıldı. Araçlarından inen polisler, kendileri için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları üfledi. Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler tutan vatandaşlar ise alkışlayarak polisleri kutladı. Bir süre iş yerlerinden birinde oturan polisler, çay içtikten sonra bölgeden ayrıldı. Polisleri duygulandıran bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, vatandaşlara teşekkür etti.

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