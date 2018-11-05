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Kavgaya karışan öğrencisini kurtarırken aldığı darbeyle ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 17:13 | Son Güncelleme

SAMSUN’da eski öğrencisini karıştığı kavgadan kurtarmak isterken kafasından aldığı darbeyle ağır yaralanan öğretmen Mehmet Emin Karacan, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.  Olay, geçen 1 Kasım'da Canik ilçesindeki Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde meydana geldi.

Kavgaya karışan öğrencisini kurtarırken aldığı darbeyle ağır yaralandı

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da eski öğrencisini karıştığı kavgadan kurtarmak isterken kafasından aldığı darbeyle ağır yaralanan öğretmen Mehmet Emin Karacan, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
Olay, geçen 1 Kasım'da Canik ilçesindeki Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İlkadım İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli kimya öğretmeni Mehmet Emin Karacan (62) , burada çıkan kavgaya karışan eski öğrencisini kurtarmak istedi. Kavgada araya giren Karacan, bu esnada kafasına aldığı darbe sonucu ağır yaralandı. Öğretmen Karacan, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne götürülerek Beyin Cerrahisi Kliniği’nde tedavi altına alındı. Karacan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ederken, kavgaya karışanların olay yerinden kaçtıkları değerlendiriliyor.
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