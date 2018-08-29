Kavgaya karışan travesti, kendisine yardım etmek isteyen polisi yaraladı (Tekrar)

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da sokak ortasında Tayyar D. (31) ile kavga eden travesti İdil Ş. (31), olay sonrası bölgeye sevk edilen ekipte bulunan polis memurunu, kendisine yardım etmek istediği sırada yüzüne çantasıyla vurarak yaraladı.
Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi 81108 Sokak'ta meydana geldi. Sokak ortasında kavga eden travesti İdil Ş. ile Tayyar D.'yi (31) gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavga sonrası yerde yatan İdil Ş.'ye yardım etmek istedi. Bu sırada İdil Ş., çantasıyla kendisine doğru eğilen polis memurunun yüzüne vurdu. Ekip arkadaşının yaralandığını gören değir polis memurunun telsizle durumu anons etmesi üzerine olay yerine destek kuvvet ve ambulans sevk edildi. Yaralı polis memuru, ambulanstaki ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olay ardından İdil Ş. ile Tayyar D.'yi gözaltına aldı. Polisi yaralayan İdil Ş., kendisinin bir şey yapmadığını öne sürdü. İdil Ş. ve Tayyar D., Fatih Polis Merkezine götürüldü.
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