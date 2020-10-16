Kavgaya köpekler de karıştı, o anlar kameraya yansıdı

Kadıköy’de bir genç ve taksiciler arasında kavga çıktı. Yumruk ve tekmelerin konuştuğu kavgaya iki köpek de dahil olurken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy, Osmanağa Mahallesi, Hasırcıbaşı Caddesi’nde bir genç ile taksiciler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. İki köpeğin de karıştığı kavgada ilginç anlar yaşarken taksicilerin iddiasına göre kavganın başlama nedeni gencin pitbull cinsi köpeğiyle taksiye binmek istemesi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona ererken, kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

