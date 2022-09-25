HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kavgaya motosikletiyle daldı! Dehşete düşüren anlar kamerada

Kavgaya motosikletiyle daldı! Dehşete düşüren anlar kamerada

25.09.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de yaşanan akılalmaz olayda boşanma aşamasındaki eşinin çalıştığı işyerine giden Zafer S., çalışanlar tarafından tekme tokat dövülürken, bunu duyan işyeri sahibi ise motosikletiyle kavgaya dalarak kavgaya dahil oldu. Zafer S. aldığı sopa darbeleriyle kanlar içinde kaldı. Dehşete düşüren o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edirne'de bir kişi kavgaya motosikletiyle daldı! Edinilen bilgiye göre olay, Araplar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir işyeri sahibi Tamer D. ile beraberliği olan Sibel S. boşanma aşamasındaki eşi Zafer S’nin çalıştığı yere giderek zorla ticari taksiye bindirmek istedi. Sibel S. taksiye binmek istemeyince Zafer S., olaya müdahale eden işyeri çalışanları ve çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü. Kavgaya dahil olan işyeri sahibi Tamer D. ise motoruyla kavgaya hızla daldı.

SOPAYLA VURDUĞU ADAMI KANLAR İÇİNDE BIRAKTI

Zafer S. başından ve çeşitli yerlerinden aldığı sopa darbeleriyle kanlar içinde kaldı. O anları ise bir vatandaş telefon kamerasıyla saniye saniye kayda aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Zafer S’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavisi yapılan yaralı daha sonra taburcu edildi.

AW720683_02

Okulun önünde kavga çıktı! 20 kişilik tartışan grubu çarpan araba bile durduramadı... Kalkıp yumruklaşmaya devam ettilerOkulun önünde kavga çıktı! 20 kişilik tartışan grubu çarpan araba bile durduramadı... Kalkıp yumruklaşmaya devam ettiler

Polis ekipleri Tamer D. ve kavgaya karışanları gözaltına aldı. Edirne adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Aldatılan kadın intikamını böyle aldıYasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Aldatılan kadın intikamını böyle aldı
Eleştirileri 'yollar tıklım tıklım dolu' diyerek yanıtladıEleştirileri 'yollar tıklım tıklım dolu' diyerek yanıtladı
Gökkuşağı renkli şemsiye tutan vatandaşın şemsiyesi kapattırıldıGökkuşağı renkli şemsiye tutan vatandaşın şemsiyesi kapattırıldı
Anahtar Kelimeler:
Edirne kavga motosiklet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kars'ta korkunç kaza! Tırla otomobil birbirine girdi... Dört kişi hayatını kaybetti

Kars'ta korkunç kaza! Tırla otomobil birbirine girdi... Dört kişi hayatını kaybetti

Eski eşi kardeşiyle ilişki yaşıyordu! Yeni aşkını ilan etti

Eski eşi kardeşiyle ilişki yaşıyordu! Yeni aşkını ilan etti

En mutlu günleri kana bulandı! Torununun kınasında çatışmada hayatını kaybetti

En mutlu günleri kana bulandı! Torununun kınasında çatışmada hayatını kaybetti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözleri sosyal medyayı salladı! 'O şerefsize gereğini yapamadım'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözleri sosyal medyayı salladı! 'O şerefsize gereğini yapamadım'

Maça damga vuran pozisyon! Mauro Icardi...

Maça damga vuran pozisyon! Mauro Icardi...

Bir yanda silahlar bir yanda sandıklar: Referandum başladı!

Bir yanda silahlar bir yanda sandıklar: Referandum başladı!

İlginizi Çekebilir

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

İşleri halletmek için ihtiyacınız olan ivmeye sahipsiniz

İşleri halletmek için ihtiyacınız olan ivmeye sahipsiniz

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.