Kavgaya motosikletiyle daldı! Dehşete düşüren anlar kamerada

Edirne'de bir kişi kavgaya motosikletiyle daldı! Edinilen bilgiye göre olay, Araplar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir işyeri sahibi Tamer D. ile beraberliği olan Sibel S. boşanma aşamasındaki eşi Zafer S’nin çalıştığı yere giderek zorla ticari taksiye bindirmek istedi. Sibel S. taksiye binmek istemeyince Zafer S., olaya müdahale eden işyeri çalışanları ve çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü. Kavgaya dahil olan işyeri sahibi Tamer D. ise motoruyla kavgaya hızla daldı.

SOPAYLA VURDUĞU ADAMI KANLAR İÇİNDE BIRAKTI

Zafer S. başından ve çeşitli yerlerinden aldığı sopa darbeleriyle kanlar içinde kaldı. O anları ise bir vatandaş telefon kamerasıyla saniye saniye kayda aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Zafer S’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavisi yapılan yaralı daha sonra taburcu edildi.

Polis ekipleri Tamer D. ve kavgaya karışanları gözaltına aldı. Edirne adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHA)

