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Kavgaya müdahale eden polis bıçaklandı!

12.07.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da kavgaya müdahale eden polis bacağından bıçaklandı. Takviye ekiplerin gelmesiyle birlikte kavga eden taraflar etkisiz hale getirilerek aralarında kadınlarında bulunduğu 5 kişi ilk gözaltına alındı. Öte yandan olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kavgaya müdahale eden polis bıçaklandı!

Erzincan’da tehdit konusu nedeniyle aralarında kavga çıkan guruba müdahale eden polis memuru bacağından bıçaklandı.

Olay, akşam saatlerinde Erzincan merkez Cumhuriyet mahallesi Ali Kemali Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında çıkan kavga olayına polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ilk varan ekip tarafları ayırmak için müdahale ederken polis memuru bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Takviye ekiplerin gelmesiyle birlikte taraflar etkisiz hale getirilerek aralarında kadınlarında bulunduğu 5 kişi ilk etapta gözaltına alındı.

Yaralı polis memuru ekip otosuyla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)

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