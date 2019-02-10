HABER

Kavgaya müdahale eden polis ekiplerine taşlı sopalı saldırı: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.02.2019 00:59 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde asker eğlencesinde çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen polis ekiplerine onlarca kişi taş ve sopalarla saldırdı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde asker eğlencesinde çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen polis ekiplerine onlarca kişi taş ve sopalarla saldırdı. 6 polis memurunun yaralandığı olayda 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yeni Doğan Mahallesi Vadi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokakta düzenlenen asker eğlencesinde kavga çıktığı ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti. Ekipler kavgaya müdahale etmek isterken, taraflar polis ekiplerine saldırdı. Olay yerine gelen şahısların yakınları da taş ve sopalarla polis ekiplerine sevk edildi. Olay yerinde 6 polis memuru yaralandı. Yaşanan olay üzerine olay yerine çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi.

Çevik Kuvvet ekipleri tarafından 7 kişi gözaltına alındı
Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, taş ve sopalarla ekiplere saldıran şahıslara biber gazı ile müdahale etti. Herkesin evlerine girmesini isteyen polis ekiplerine mukavemette bulunan 7 kişi gözaltına alındı. 7 kişinin gözaltına alınması sonrasında mahallede bulunan mahalle sakinleri ile konuşarak, saldırganların evlere dönmesini istedi. Yaşanan olayda şahısların saldırdığı bir polis aracında ise maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri tedavi altına alındı
Yaşanan olayda şahısların taş ve sopalarla saldırması sonucunda yaralanan 6 polis memuru, ambulanslarda yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan polis memurların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, gözaltına alınan şahıslar polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kavgaya müdahale eden polis ekiplerine taşlı sopalı saldırı: 7 gözaltı

Kavgaya müdahale eden polis ekiplerine taşlı sopalı saldırı: 7 gözaltı

Kavgaya müdahale eden polis ekiplerine taşlı sopalı saldırı: 7 gözaltı

Kavgaya müdahale eden polis ekiplerine taşlı sopalı saldırı: 7 gözaltı

Kavgaya müdahale eden polis ekiplerine taşlı sopalı saldırı: 7 gözaltı

Kavgaya müdahale eden polis ekiplerine taşlı sopalı saldırı: 7 gözaltı

Kavgaya müdahale eden polis ekiplerine taşlı sopalı saldırı: 7 gözaltı

Kavgaya müdahale eden polis ekiplerine taşlı sopalı saldırı: 7 gözaltı

Kavgaya müdahale eden polis ekiplerine taşlı sopalı saldırı: 7 gözaltı

Kavgaya müdahale eden polis ekiplerine taşlı sopalı saldırı: 7 gözaltı

Kavgaya müdahale eden polis ekiplerine taşlı sopalı saldırı: 7 gözaltı

Kavgaya müdahale eden polis ekiplerine taşlı sopalı saldırı: 7 gözaltı

Kavgaya müdahale eden polis ekiplerine taşlı sopalı saldırı: 7 gözaltı

Kavgaya müdahale eden polis ekiplerine taşlı sopalı saldırı: 7 gözaltı

Kavgaya müdahale eden polis ekiplerine taşlı sopalı saldırı: 7 gözaltı

Kavgaya müdahale eden polis ekiplerine taşlı sopalı saldırı: 7 gözaltı

Kavgaya müdahale eden polis ekiplerine taşlı sopalı saldırı: 7 gözaltı

Kavgaya müdahale eden polis ekiplerine taşlı sopalı saldırı: 7 gözaltı

Kavgaya müdahale eden polis ekiplerine taşlı sopalı saldırı: 7 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den Çin'e sert tepki

Türkiye'den Çin'e sert tepki

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler yapılacak

Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler yapılacak

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

39 yaşındaki babadan öz kızına cinsel istismar! 'Geceleri yanıma gelip...'

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bebek bulundu

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bulundu

Nevşehir-Kayseri karayolunda feci kaza: 2 ölü

Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı

İstanbul'daki havalimanında çok acı olay! Anne ve babası yıkıldı

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.