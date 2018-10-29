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Kavgaya müdahale eden polis yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 17:50 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memuru, bacağından bıçaklandı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da kavgaya müdahale eden bir polis memuru bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki pastaneye gelen bir kişi, iş yeri sahibiyle kavga etti.

Başka kişilerin de karışmasıyla büyüyen kavgaya, olay yerine çağrılan polis ekipleri müdahalede bulundu. Müdahale sırasında, kavga edenleri ayırmaya çalışan polis memuru Y.T. bacağından bıçakla yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı polis memurunu özel bir hastaneye götürdü.

Bölgeye gelen aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis ekibi ise kavgaya karıştığı gerekçesiyle 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Hastanede tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Gaziosmanpaşa kavga Polis memuru yaralama

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