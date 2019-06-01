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Kavgaya müdahale eden polise saldırıp, tabancasını aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 13:58 | Son Güncelleme

KONYA'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kavgaya müdahale eden polise saldırıp, tabancasını aldı

Mehmet IŞIK/KONYA (DHA)- KONYA'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Şüphelilerden biri kavgaya müdahale etmeye çalışan polis memuruna bıçakla saldırarak belindeki tabancayı aldı. Diğer polislerin müdahalesiyle şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, saat 23.30 sıralarında Zafer Meydanı'nda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle iki grup birbirine bıçakla saldırdı. Bu sırada Sinan Yolcu (30) bacağından, Yusuf Gedik (28) ise karnından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, bekçi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırmak için müdahalede bulundu. Bu sırada Sinan Yolcu’nun ağabeyi Ozan Yolcu, elindeki bıçakla bir polise saldırarak belindeki tabancayı aldı. Diğer polislerin müdahalesiyle Ozan Yolcu ve yanındaki Süleyman Altan etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. İki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, soruşturma sürüyor.

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Kavgaya müdahale eden polise saldırıp, tabancasını aldıKavgaya müdahale eden polise saldırıp, tabancasını aldıKavgaya müdahale eden polise saldırıp, tabancasını aldı

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