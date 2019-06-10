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KAVGAYA MÜDAHALE ETMEDİKLERİ İDDİA EDİLEN POLİSLERİN BERAATİNE TEMYİZ BAŞVURUSU

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 16:43 | Son Güncelleme

  Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 4 Temmuz 2015 tarihinde 36 yaşındaki Ayhan Kaya'nın defalarca bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin kavgayı gördükleri halde müdahale etmedikleri iddiasıyla yargılanıp beraatlerine karar verilen iki polis hakkında, ölenin ailesi üst mahkemeye temyiz başvurusunda bulundu.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 4 Temmuz 2015 tarihinde 36 yaşındaki Ayhan Kaya'nın defalarca bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin kavgayı gördükleri halde müdahale etmedikleri iddiasıyla yargılanıp beraatlerine karar verilen iki polis hakkında, ölenin ailesi üst mahkemeye temyiz başvurusunda bulundu. Dilekçede, olayın polislerin gözü önünde meydana geldiği ifade edilerek "Arenada bir gösteriyi seyreder gibi cinayeti seyretmiş oldukları olay yerini kayıt eden kamera kayıtlarından açıkça görülmektedir" ifadelerine yer verildi.
Ayhan Kaya'nın ailesi, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan yargılanan iki polis hakkında beraat kararı veren İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'ne istinaf mahkemesine gönderilmek üzere itiraz dilekçesi sundu.
Dilekçede, Ayhan Kaya'nın öldürülüşü anlatılarak bütün olayın, bizzat olay yerinde bulunan güven timi polislerinin gözünün önünde meydana geldiği ifade edildi. Dilekçede, "Uzun bir zaman sürecinde maktülün katli cereyan etmiştir. Maktül düşene kadar hiçbir şekilde kıpırdamamışlardır ve arenada bir gösteriyi seyreder gibi cinayeti seyretmiş oldukları olay yerini kayıt eden kamera kayıtlarından açıkça görülmektedir" denildi.
Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa dayanarak "polisin yeri ve zamanına bakılmaksızın bir suçla karşılaştığında suça el koymak, önlemekle görevli olduğu" kaydedilen dilekçede, "Önce basit bir ağız dalaşı olarak başlayan olaya, zamanında müdahale etselerdi çok büyük bir ihtimalle olay kapanıp bitecekti. Ancak polislerin görevlerini yerine getirmemeleri olayın büyümesine, sonra kavgaya daha sonrasında bıçaklamaya ve cinayete kadar geliştirmiştir. Polis memurlarının hareketsiz kalmaları, eylemi bir ihmal, görevi kötüye kullanmadan öte yetkiyi doğru kullanma zorunluluğuna aykırı davranılarak taksirli olarak esas suç eylemine iştirakleri gözönüne alınması gerekirdi" ifadelerine yer verildi.

YENİDEN YARGILAMA YAPILMASI TALEP EDİLDİ
Olayı gören ve müdahale etmeyen başka polis memurları olduğu halde ikisi hakkında dava açılıp karar verildiği, ikisi hakkında da soruşturmanın devam ettiğine değinilerek savcılığın ve idari soruşturmanın hukuka uygun yapılmadığı belirtildi. Muhtemel tehlikenin önlenmesi için polisin yetkilerini kullanmasının zorunlu olduğu vurgulanan dilekçede, somut kamera kayıtlarına rağmen iki polis hakkında "yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması" gerekçesiyle hukuka aykırı olarak beraat kararı verildiğine dikkat çekildi. "Polislerin müdahale etmeleri gerekirken zamanında müdahale etmemişlerdir. Hangi kanunda suç olarak tanımlanmamış izahı gerçekten mümkün görülmemektedir" denilen dilekçede, yerel mahkemenin beraat kararının kaldırılarak yeniden yargılama yapılması ve iki polisle birlikte diğer polislerin de yargılama yolunun açılarak cezalandırılmaları talep edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 4 Temmuz 2015 tarihinde 36 yaşındaki Ayhan Kaya, sivil polislerin ve onlarca vatandaşın gözü önünde kemerle dövülüp defalarca bıçaklanmıştı. Bu olayın kamera görüntüleri de basında yer almıştı. Cinayete ilişkin yargılama sonunda 3 kişi, "Kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayhan Kaya'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken Kaya'nın annesi Ayşe Türk, avukatı aracılığı savcılığa dilekçe vererek, olayı seyreden güven timi polislerinin olduğunu, olaya hiçbir şekilde müdahale etmediklerini uzunca bir süre dövülen oğlunun bıçak darbelerinden sonra yere düştükten sonra müdahale edildiğini iddia ederek işlem yapılmasını talep etmişti. Olay yeri görüntülerini inceleyen savcılık, olaya müdahale etmedikleri iddia edilen polisler hakkında soruşturma başlatmıştı. Haklarında soruşturma açılan 7 polisten İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Büro Amirliği'nde görevli 2'si hakkında "Görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi ise 9 Nisan 2019'da sanık polisler M.Ö. ve A.T. hakkında "yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle" beraat kararı vermişti. Öte yandan olay yerinde bulunan eski komiser yardımcısı Z.O. ve polis memuru B.C. hakkındaki savcılık soruşturması ise halen devam ediyor.

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