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Kavgaya müdahale etmeye giden polislere ateş açıldı

02.02.2021 01:37 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgaya müdahale etmeye giden 2 polis, tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde yaşandı.

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgaya müdahale etmeye giden 2 polis, tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde yaşandı. İddiaya göre aralarında kız kaçırma meselesi nedeniyle husumet olan iki aile kavga etti. Kavga nedeniyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sivil polis memurlarından 2’sine kavganın tarafı olduğu zannedilerek ateş açıldı. Kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfekten çıkan saçmalarla her iki polis memuru da yaralandı. Hilvan Devlet Hastanesine götürülen polisler daha sonra Şanlıurfa merkezdeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın şüphelisi olarak 4 kişiyi gözaltına aldı.
Valilik açıklama yaptı
Şanlıurfa Valiliği yaşanan olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, “01.02.2021 günü saat 22.00 sıralarında Hilvan ilçemizde meydana gelen kavgaya ilişkin yapılan ihbar üzerine olay yerine intikal eden İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekibimize av tüfeği ile açılan ateş sonucunda iki polis memurumuz saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanmış olup, yaralı polis memurlarımız Hilvan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin akabinde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır.
Olayla ilgili oldukları değerlendirilen 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve olayın yaşandığı yerde gerekli güvenlik tedbirleri alınarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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