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Kavgaya müdahele ederken vurulan polisin beyin ölümü gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 15:40 | Son Güncelleme

BURSA'da, komşular arasında çıkan kavga ihbarına giden ve yaşanan arbede sırasında zanlı Murat Dağkoçak'ın (26), belindeki tabancayı alarak başına ateş etmesiyle ağır yaralanan polis memuru Alaattin Özdemir'in (46) tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BURSA'da, komşular arasında çıkan kavga ihbarına giden ve yaşanan arbede sırasında zanlı Murat Dağkoçak'ın (26), belindeki tabancayı alarak başına ateş etmesiyle ağır yaralanan polis memuru Alaattin Özdemir'in (46) tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Özdemir'in ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı.
Olay, geçen Salı günü saat 19.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Su Deposu Caddesi'ndeki meydana geldi. Apartmanda komşular arasında çıkan kavga nedeniyle polise ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri, tarafları ayırmaya çalıştı. Bu arada yaşanan arbede sırasında kavga eden taraflardan Murat Dağkoçak, polis memuru Alaattin Özdemir'in silahını almaya çalıştı. Özdemir'in tabancasını alan Dağkoçak, silahı, onun başına doğru ateşledi. Ağır yaralanan Özdemir, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli Dağkoçak, olay yerine gelen diğer polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Özdemir, yoğun bakıma alınırken, Dağkoçak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ
3 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Alaattin Özdemir'in, bugün öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Özdemir ailesi, üzücü haberle yasa boğulurken organlarını bağışlama kararı aldı. Alaattin Özdemir'in cenazesi yarın, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşecek olan resmi törenin ardından, memleketi olan Kütahya'ya gönderilecek.
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