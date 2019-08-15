Kavgayı ayıran babasını yanlışlıkla öldürdü

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde bir kişi, çıkan kavgada kazara babasını silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesinde bir evde meydana gelen olayda, Gökhan D. ile kardeşi Cüneyt D., A.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K.’nin babası kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada, evindeki tabancayı eline alan A.K., rastgele ateş açtı. Yerden seken kurşun, A.K.’nin babası Neşet K.’ya isabet etti. İhbar üzerine sevk edilen ambulansla Çiçekdağı İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Neşet K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

