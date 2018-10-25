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Kavgayı ayırırken başından vurulup öldü; o anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 12:55 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde geçen ay gazino önünde arkadaşlarının karıştığı kavgayı ayırmak isteyen Yakup Can Kaya (26) başından vurularak öldürülürken, cinayet anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kavgayı ayırırken başından vurulup öldü; o anlar kamerada

Aziz GÜVENER/KARASU(Sakarya),(DHA)- SAKARYA'nın Karasu ilçesinde geçen ay gazino önünde arkadaşlarının karıştığı kavgayı ayırmak isteyen Yakup Can Kaya (26) başından vurularak öldürülürken, cinayet anı güvenlik kameralarına yansıdı.
13 Eylül tarihinde Karasu Küme Evler mevkiinde bulunan bir gazino önünde meydana gelen olayda, Yakup Can Kaya arkadaşlarıyla birlikte gece kulübüne geldi. Yakup Can Kaya'nın arkadaşları hesap ödendiği sırada başka bir grupla tartışmaya başladı. Gazinonun önünde arkadaşlarının diğer grupla kavga ettiğini gören Yakup Can Kaya, dışarıya çıkarak olaya müdahale etmek istedi. Yaklaşık 15 kişi arasında yaşanan arbedenin içinde kalan Yakup Can Kaya, arkadaşlarını uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada 2 kişi araca binerek uzaklaştı. 30 metre ilerledikten sonra duran otomobilden inen Ö.A. tabancayla kalabalığın üzerine ateş açtı. Kurşunlardan 2'si gazinonun önünde bekleyen Yakup Can Kaya'nın başına isabet ederken, 1'i de yanında bulunan bir kişinin koluna isabet etti. Yaralılar 112 Acil ekiplerince hastaneye kaldırılırken, saldırganlar araca binip kaçtı.
Durumu ağır olan Yakup Can Kaya, olaydan 20 gün sonra yaşamını yitirdi. Ö.A ve aracı kullanan R.İ., Yakup Can Kaya'nın öldüğü gün polise teslim oldu. Ö.A ve R.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay sırasında yaşanan kavga ve cinayet anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 2 grubun tekme-tokat birbirine giriştiği, olay durulduğu anda araçtan inen Ö.A.'nın kalabalığın üzerine ateş açtığı ve Yakup Can Kaya'nın başından vurularak yere yığıldığı görüldü.
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Kavgayı ayırırken başından vurulup öldü; o anlar kameradaKavgayı ayırırken başından vurulup öldü; o anlar kameradaKavgayı ayırırken başından vurulup öldü; o anlar kameradaKavgayı ayırırken başından vurulup öldü; o anlar kamerada

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