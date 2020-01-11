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  4. Kavgayı ayırırken ölen liseli Ahmet, son yolcuğuna uğurlandı

Kavgayı ayırırken ölen liseli Ahmet, son yolcuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 14:37 | Son Güncelleme

TOKAT'ta, kavga eden arkadaşlarını ayırmaya çalışırken bıçaklanarak hayatını kaybeden lise öğrencisi Ahmet Yasin Karaçam (16), gözyaşları içinde toprağa verildi.  Olay, dün Sulusokak Mahallesi'ndeki Atatürk Anadolu Lisesi önünde meydana geldi.

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta, kavga eden arkadaşlarını ayırmaya çalışırken bıçaklanarak hayatını kaybeden lise öğrencisi Ahmet Yasin Karaçam (16), gözyaşları içinde toprağa verildi.
Olay, dün Sulusokak Mahallesi'ndeki Atatürk Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Bir grup lise öğrencisi, okul çıkışında, H.Ö. (16) ile tartışmaya başladı. Tartışma okulun alt tarafındaki sokağın girişinde bıçaklı kavgaya dönüştü. Arkadaşlarının kavga ettiğini gören ve ayırmak için araya giren lise son sınıf öğrencisi Ahmet Yasin Karaçam, yaşanan arbede sırasında H.Ö. tarafından göğsünden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaçam, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Liseli Ahmet Yasin Karaçam'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesine teslim edildi. Kabilizade Mehmet Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Karaçam'ın ailesi ve akrabaları ile arkadaşları katıldı. Ahmet Yasin Karaçam, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dokuztaşlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ŞÜPHELİNİN SORGUSU SÜRÜYOR
Öte yandan olaydan sonra kaçan ve polis tarafından yakalanan şüpheli H.Ö.'nün, emniyetteki sorgusu devam ediyor. Şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

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