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Kavgayı ayırmak isterken ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 23:21 | Son Güncelleme

Adana’da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.Olay, Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi’nde meydana geldi.

Adana’da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.
Olay, Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Serkan A. ile Sadullah B. kavga etmeye başladı. Bu sırada arkadaşları olan Ferhat A. tarafları üzerinden çıkardığı bıçakla korkutup ayırmak istedi. Olayı gören Bayram Ölmez ise Ferhat A.’nın elindeki bıçağı almak isterken bacağına saplanması sonucu yaralandı. Vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Çok kan kaybeden Ölmez sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Ölmez’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise Serkan A. ile Ferhat A.’yı gözaltına aldı.

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