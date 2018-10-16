Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak öldürüldü

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde kavgayı ayırmak isterken kalbinden ve karnından bıçaklanan Dündar Aksak (53) yaşamını yitirdi. Jandarma Aksak'ı bıçakladığı iddia edilen Serhat K. ile kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kınık Mahallesi merkezinde meydana geldi. Hurdacılık yapan bir grup ve M.K. arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Olay yerinden geçerken kavgayı gören Dündar Aksak, tarafları ayırmak istedi. Bu sırada iddiaya göre gruptakilerden Serhat K., Dündar Aksak'a saldırdı. Kalbi ve karnından defalarca bıçaklanan Dündar Aksak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Dündar Aksak, ambulansla Fethiye'deki özel bir hastaneye götürüldü. Dündar Aksak aşırı kan kaybından yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili Serhat K. ve kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kaş Belediyesi'nde 23 yıldır şoför olarak çalışan Dündar Aksak'ın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. Aksak'ın cenazesi bugün ikindi vakti Kınık Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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