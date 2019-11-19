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Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 01:01 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, bir otobüs firması görevlisi ile yolcular arasında yaşanan kavgayı ayırmak isteyen bir başka firmanın görevlisi Vahit Ayrım, göğsünden aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, şehirlerarası otobüs terminaline gelen üniversite öğrencileri Özgür D.

Eskişehir’de, bir otobüs firması görevlisi ile yolcular arasında yaşanan kavgayı ayırmak isteyen bir başka firmanın görevlisi Vahit Ayrım, göğsünden aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, şehirlerarası otobüs terminaline gelen üniversite öğrencileri Özgür D. (20) ve Yılmaz A. (20) ile otobüs firmasının görevlisi Ahmet Ö. (29) arasında "Sistem üzerinden bilet parasının iade edilmesi" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ö., üzerinde taşıdığı bıçağı Özgür D. ile Yılmaz A.’ya savurdu. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen bir başka otobüs firması görevlisi Vahit Ayrım (64) göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Ağır yaralanan Ayrım, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Vahit Ayrım, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Şüpheli Ahmet Ö. ise olayda kullandığı bıçakla birlikte otogar polisi tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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