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Kavgayı ayırmak isterken canından oluyordu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 11:28 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de iki grup arasında kavgayı ayırmak isteyen bir kişi bıçaklandı.

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de iki grup arasında kavgayı ayırmak isteyen bir kişi bıçaklandı.

Cebeci Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda henüz belirlenemeyen sebeple kavga eden iki grubu ayırmaya çalışan Suriyeli tekstil işçisi Muhammed Salih (38) sol bacağından yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan Salih, daha sonra Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Dün akşam saat 19.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yaşları 16-18 arasında değişen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İşten çıkan Muhammed Salih, servis aracını beklerken kavga eden grubu uyarmak ve kavgayı ayırmak için araya girdi. Kendilerine müdahale eden Muhammed Salih ile tartışan gruptan bir kişi tekme tokat Salih'e saldırdı. Daha sonra koşarak gelen bir kişi elindeki bıçakla Muhammed Salih'e saldırdı. Saldırgan Salih'i bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Saldırı sonucu yaralanan Salih, 100 metre yürüdükten sonra yere yığıldı.

Sol bacağından yaralanan Muhammed Salih'in yardımına çevredeki vatandaşlar ve tesadüfen olay yerine yakın bir yerde bulunan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekipler koştu. Motorize ekipler, kısa sürede olay yerinden kaçan saldırganların peşine düştü. Bir saldırgan ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Saldırı sonucu yaralanan Muhammed Salih, önce özel bir hastaneye daha sonra Şişli Etfal Hastanesi'ne sevk edildi. Sol bacağından yaralanan Salih'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Bıçaklı saldırı ve ardından yaşanan kargaşa ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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