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Kavgayı ayırmak isterken kazara öldü

14.05.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 1 çocuk annesi Aysel Atalay'ın (33), eşi Oktay Atalay ile kayınbiraderi Emre Atalay'ın kavgasını ayırmak isterken av tüfeğin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan 2 kardeş serbest bırakıldı.

Kavgayı ayırmak isterken kazara öldü

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Çatalzeytin'e bağlı Çepni köyü Sifan Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan Oktay ile Emre Atalay kardeşler arasında köy meydanında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Emre Atalay, yanında getirdiği av tüfeği ile ağabeyinin üzerine yürüdü. Çıkan arbedede tüfek ateş aldı, saçmalarla Aysel Atalay yaralandı. Genç kadın ambulansla önce Çatalzeytin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aysel Atalay, yolda hayatını kaybetti. Olayın ardından Oktay Atalay ile kardeşi Emre Atalay gözaltına alındı.
Kavgaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Aysel Atalay’ın kavga eden eşi ile kayınbiraderinin arasına girdiği, silahın kazara ateş alması sonucu vurulduğu belirtildi.

İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Aysel Atalay'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Genç kadının cenazesinin anne ve babasının isteği üzerine yarın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.
Bu arada Atalay kardeşler, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kastamonu
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