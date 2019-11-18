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Kavgayı ayırmak isteyen genç bacağından bıçaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 18:08 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, bir şahıs kavgayı ayırmak isterken bacağından bıçaklandı.Alınan bilgilere göre; olay 71 Evler Mahallesi Çevre Yolu Meydanındaki Terzievler Üst Geçidi yanında yaşandı.

Eskişehir’de, bir şahıs kavgayı ayırmak isterken bacağından bıçaklandı.
Alınan bilgilere göre; olay 71 Evler Mahallesi Çevre Yolu Meydanındaki Terzievler Üst Geçidi yanında yaşandı. Dün akşam saat 17.00 sıralarında O.K. (19), iki erkek şahsın kavga ettiğini görerek kavgayı ayırmak için aralarına girdi. Bu esnada şahıslardan biri kendisine hakaret edince, şahsın çenesine yumruk attı. Yaşana kavga üzerine üzerine şahıslar, O.K.’yı darp edip sağ bacağının baldır tarafından bıçakladı.
Öte yandan polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlatırken, olayın şüphelisi olduğu iddia edilen F.M. isimli şahıs aranıyor.

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