Kavgayı ayırmak isteyen kişi, arkadaşının bıçağıyla yaralandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Bayram Ö., arkadaşı Ferhat S.'nin elindeki bıçağı almak isterken kazara bacağına saplanması sonucu ağır yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi 2250 Sokak'ta meydana geldi. Serkan A., arkadaşları Bayram Ö. ve Ferhat S ile yolda yürüdüğü sırada, iddiaya göre daha önceden husumetli olduğu Sadullah B. ile karşılaştı. İki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre kavga sırasında arkadaşı Ferhat S.'nin elinde bıçak gören Bayram Ö., kendisini engellemek için bıçağı almak istedi. Arbede sırasında bacağına saplanan bıçağın atar damara denk gelmesi sonucu ağır yaralanan Bayram Ö., arkadaşları tarafından otomobil ile yakındaki özel hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Bayram Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Ferhat S. ve kavgaya karışanlar ise polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler üzerinde yapılan aramada olayda kullanılan bıçak ve pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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