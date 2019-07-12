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Kavgayı ayırmaya çalışan baba, cadde ortasında silahla vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 21:20 | Son Güncelleme

Karabük’te bir kişi tartıştığı adamın babasını bacağından silahla vurarak yaraladı.

Karabük’te bir kişi tartıştığı adamın babasını bacağından silahla vurarak yaraladı. Sokak ortasında vurulma anları ise iş yerlerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Albay Karaoğlan Caddesi’nde meydana geldi. Zafer Y. isimli şahıs iddiaya göre alacak verecek davası yüzünden Burhan S’.nin (49) oğulları ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine arabasına yönelen Zafer Y.’nin üzerine koşarak gelen Burhan S.’nin oğulları bir anda şahsı yumruklama başladı. Bu sırada baba Burhan S. ile yanında bulunan kardeşi Zafer Y.’yi aracına bindirdi. Bir anda aracından inen ve arabasından silahını alan Zafer Y., kavgayı ayırmaya çalışan Burhan S.’ye bir el ateş ederek bacağından vurdu. Diğer şahıslara da silah çeken ancak tutukluk yapan silahı yere atan Zafer Y. kaçmaya başladı. Yaşanan bu anlar ise cadde üzerindeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise ve 112 ekiplerine bildirdi.

Babasını vuran şahsı kovaladı
Öte yandan, babasını vuran şahsı yakalamak için dakikalarca peşinden koşan oğlu, şahsı çay ocağında sıkıştırdı. Bu sırada kendisini kovalayan şahsa tekmeler atan Zafer Y., daha sonra oradan da koşarak uzaklaştı. Zafer Y.’yi elinden kaçıran Burhan S.’nin oğlu geri dönerek, bacağından yaralanan babasını araca koyup, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, vatandaşlar ise çalışmaları meraklı gözlerle izledi.
Polis ekipleri olay yerinde silahını yere atıp kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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