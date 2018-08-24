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Kavgayı ayırmaya çalışırken bacağından vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 11:33 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda iki grup arasında kavga çıktı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU'nda iki grup arasında kavga çıktı. Olayda kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi silahla bacağından yaralandı. Olay İstiklal Caddesi Mis Sokakta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir eğlence mekânında biri Suriyeli iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra dışarıda kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine eğlence mekânının yanında bulunan büfenin sahibi Harun Yılmaz, kavgayı ayırmaya çalıştı. O sırada Suriyeli gruptan İ.N., silahını ateşledi. Silahtan çıkan mermi Yılmaz’ın sağ bacağına isabet etti. Olayı gerçekleştiren İ.N., silahı olay yerine atarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Yılmaz’ı ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Olayın ardından kaçan aralarında İ.N’nin de bulunduğu Suriyeli 3 kişi ise Güven Timleri tarafından Tarlabaşı Bulvarı’nda yakalanarak gözaltına alındı. SİLAH SESLERİNDEN SONRA HERKES KAÇIŞTI Olay yerine yakın bir noktada simit satan Hilmi Korkmaz “Ben burada simitlerimi diziyordum. Birden bir gürültü patırtı oldu. Sonra silah sesi duydum bir kişi yaralanmıştı. Sonra olayı gerçekleştirenler kaçtı. Kalabalıktı 5-10 kişi vardı. Silah sesinden sonra herkes kaçıştı. Yaralı burada cadde üzerinde yatıyordu." dedi.

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