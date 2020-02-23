Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Altınkum Mahallesi Gülsu Caddesi'nde meydana geldi. S.K. ile M.Ç., iddiaya göre borç- alacak nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Onursal Barış Fettahoğlu ise kavgayı ayırmak için araya girdi. Bu sırada S.K.'nın elindeki bıçak Fettahoğlu’nun sağ baldır iç kısmına isabet etti. S.K. olay yerinden kaçarken, Fettahoğlu ise kendisine ait otomobiliyle hastaneye gitti. Fettahoğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen aşırı kan kaybı nedeniyle yaşamını kaybetti.

Konuyla ilgili soruşturma başlatan Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olaydan sonra kaçan S.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan S.K.’nın gasp, oto hırsızlığı ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

