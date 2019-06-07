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Kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan polis memuru, şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 14:14 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, önceki gece iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken tabancayla vurularak ağır yaralanan polis memuru Ekrem Kurtoğlu (39), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınıp, dün adliyeye sevk edilen 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan polis memuru, şehit oldu

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, önceki gece iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken tabancayla vurularak ağır yaralanan polis memuru Ekrem Kurtoğlu (39), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınıp, dün adliyeye sevk edilen 5 kişiden 2'si tutuklandı. Kurtoğlu'nun şehit olmasının ardından serbest bırakılan diğer 3 şüpheli için de bugün yeniden yakalama kararı çıkarıldı.
​Kolejtepe Mahallesi Başkarakol kavşağında Çarşamba gecesi iki grup arasında kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Ekipte yer alan polis memuru 3 çocuk babası Ekrem Kurtoğlu, kim tarafından kullanıldığı belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunla yaralandı. Kurtoğlu, ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karışan 5 kişi ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ŞEHİT OLDU
Polis memuru Ekrem Kurtoğlu, bugün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Ailesini, yakınlarını ve meslektaşlarını yasa boğan şehit polis memuru, bugün Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde yapılacak törenin ardından ikindi vakti Yeşilkent Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Kurtoğlu'nun şehit olmasının ardından serbest bırakılan 3 şüpheli hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

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