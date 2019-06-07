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Kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan polis memuru, şehit oldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 18:15 | Son Güncelleme

ŞEHİT POLİS GÖZYAŞLARI İLE UĞURLANDI Gaziantep'te, çarşamba gecesi iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken tabancayla vurularak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Ekrem Kurtoğlu (39), için tören düzenlendi.

Kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan polis memuru, şehit oldu (2)

ŞEHİT POLİS GÖZYAŞLARI İLE UĞURLANDI
Gaziantep'te, çarşamba gecesi iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken tabancayla vurularak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Ekrem Kurtoğlu (39), için tören düzenlendi.
Evli ve 3 çocuk babası olan Kurtoğlu için, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törene şehidin ailesi, Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Uysal ve şehidin mesai arkadaşları katıldı. Şehidin annesi Hatice Kurtoğlu ve eşi Melek Kurtoğlu cenaze töreni boyunca güçlükle ayakta durdu. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları uzun süre gözyaşı döktü.
BABASINI POLİS ŞAPKASI İLE UĞURLADI
Şehit Ekrem Kurtoğlu’nun oğlu Alperen Kurtoğlu (8), babasının Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına götürülürken taktığı polis şapkası ile selam durdu. Kızı Aybüke (5) , babasının tabutuna son kez bakarak el salladı.
Şehidin cenazesi daha sonra Yeşilkent Mezarlığı'na getirildi. Kurtoğlu'nun cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)

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Kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan polis memuru, şehit oldu (2)Kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan polis memuru, şehit oldu (2)Kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan polis memuru, şehit oldu (2)Kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan polis memuru, şehit oldu (2)

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