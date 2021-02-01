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Kavgayı ayırmaya gelen polislere küfür edenler gözaltına alındı

01.02.2021 12:29 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde komşular arasında çıkan tartışmayı ayırmak için bölgeye gelen polis ekiplerine küfür eden şahıslar gözaltına alındı.Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi 1441 Sokak üzerinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde komşular arasında çıkan tartışmayı ayırmak için bölgeye gelen polis ekiplerine küfür eden şahıslar gözaltına alındı.
Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi 1441 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yaşayan 2 aile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın yerini kavgaya bıraktığını gören komşular, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, kavga eden aileleri ayırmaya çalıştı. Bu sırada kavga eden şahıslardan bazılarının polis ekiplerine zorluk çıkartarak küfür etmesi üzerine, polis ekipleri bölgeye destek ekip çağırdı.

Küfür edince gözaltına alındılar
Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Daha sonra ise ekiplere küfür ederek mukavemet gösteren şahıslar, polis araçlarına bindirilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların yakınları ise ekiplere tepki gösterdi. Polis ekipleri kavga eden aileleri sakinleştirdikten sonra, araca bindirilen şahısları sorgulamak için polis merkezine götürdü. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.

O anları bir başka vatandaş kaydetti
Öte yandan o anlar ise bir başka vatandaş, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, tartışan aileleri polis ekiplerinin ayırmaya çalışması, şahısların gözaltına alınması bu sırada ise gözaltına alınan şahısların yakını olduğu düşünülen bir kadının bağırarak ekiplerin yanına gelmesi ve polis memurunun kolunu çekiştirmesi yer alıyor. Ayrıca görüntülerde, bölgeye gelen destek ekipler, polislerin megafonla yaptığı uyarılar ve şahısların bağırmaları görülüyor.

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