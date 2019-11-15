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Kavgayı ayırmaya giden polislere tabancayla ateş açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 23:17 | Son Güncelleme

Kütahya’da kavgayı ayırmaya giden polislere tabancayla ateş edilmesi olayına karıştığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Gaybiefendi Mahallesi Musalla Caddesi’nde bir grup arasında kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine asayiş ekibi gönderildi.

Kütahya’da kavgayı ayırmaya giden polislere tabancayla ateş edilmesi olayına karıştığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Gaybiefendi Mahallesi Musalla Caddesi’nde bir grup arasında kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine asayiş ekibi gönderildi. Kavgaya karışanlardan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir şüphelinin kaçtığı sırada olaya müdahale eden asayiş ekibine tabancayla ateş ettiği iddiaları üzerine olay yerine bölgedeki çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu arada polisler de çatışma ihtimaline karşı çelik yelek giyerek beklemeye başladı.
Çevrede yapılan araştırmada 1’i olay yerine yakın bir evin bahçesinde olmak üzere olaya karıştığı iddia edilen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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