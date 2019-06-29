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Kavgayı fırsat bilen 5 mahkum tel örgüleri aşarak firar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 20:18 | Son Güncelleme

KARAMAN Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, mahkumlar arasında çıkan kavgayı fırsat bilen 5 mahkum tel örgüleri aşarak firar etti.

Kavgayı fırsat bilen 5 mahkum tel örgüleri aşarak firar etti

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, mahkumlar arasında çıkan kavgayı fırsat bilen 5 mahkum tel örgüleri aşarak firar etti.
Olay, saat 17.00 sıralarında Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. İddiaya göre mahkumlar arasında telefon sırası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya gardiyanlar müdahale ettiği sırada, fırsattan yararlanan mahkumlardan Mustafa S., Ramazan T., Hakan K., Abdülaziz B. ve Hasan Ali A., tel örgüleri aşarak firar etti. Cezaevi personelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Firari mahkumların kimlik bilgileri polislere verilirken, mahkumların yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Kavgayı fırsat bilen 5 mahkum tel örgüleri aşarak firar ettiKavgayı fırsat bilen 5 mahkum tel örgüleri aşarak firar ettiKavgayı fırsat bilen 5 mahkum tel örgüleri aşarak firar ettiKavgayı fırsat bilen 5 mahkum tel örgüleri aşarak firar etti

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