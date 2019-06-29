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Kavgayı fırsat bilen 5 mahkum tel örgüleri aşarak firar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 20:27 | Son Güncelleme

Karaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, mahkumlar arasında çıkan kavgayı fırsat bilen 5 mahkum tel örgüleri aşarak firar etti.

Kavgayı fırsat bilen 5 mahkum tel örgüleri aşarak firar etti

Olay, saat 17.00 sıralarında Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. İddiaya göre mahkumlar arasında telefon sırası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya gardiyanlar müdahale ettiği sırada, fırsattan yararlanan mahkumlardan Mustafa S., Ramazan T., Hakan K., Abdülaziz B. ve Hasan Ali A., tel örgüleri aşarak firar etti.

kavga

MAHKUMLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Cezaevi personelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Firari mahkumların kimlik bilgileri polislere verilirken, mahkumların yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ihmalkarliga bakarmısınız .... gardiyanların ve güvenlik kolluklarının eli armutmu topluyordu merak konusu ....HAYRET
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