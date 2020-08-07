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Kavisli iPhone modeli ne zaman çıkacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.08.2020 11:36 | Son Güncelleme

Hem yazılım hemde tasarım açısından oldukça ilginç ürünler sunan Apple, kavisli iPhone modellerine doğru bir geçiş yapabilir.

Kavisli iPhone modeli ne zaman çıkacak?

Şirketin özellikle de yeni tasarımlar aradığı şu son günlerde, bu konuda önemli sızıntılar gelmeye devam ediyor. Tüm akıllı telefon şirketlerinin düz ve kavissiz ekrana doğru kaydığı şu son günlerde Apple, çok daha ilginç bir gelişme yakalamaya çalışıyor. Şirketin bu seferki amacı, kavisli bir iPhone modeli.

APPLE KAVİSLİ İPHONE İÇİN PATENT ALDI

Apple’ın aldığı patent, gelecek yıllardaki bir iPhone modelinin hem alttan hem de üstten kavisli olma ihtimalini gözler önüne seriyor. Özellikle de şirketin bu kavisli ekranlara, gerçek bir tasarım kullanacağı ifade ediliyor.

Bu kavisli ekran tasarımına göre; her iki taraftan da önemli bir kavis verildiği görülüyor. Yani dışarıdan bakıldığında, hem ekran hem de gövde bölümü kavisli bir görünüm kazanacak. Böylece sadece ekran değil aynı zamanda gövde bölümü de kavisli bir görünüm imkanına kavuşacak.

Kavisli-iPhone-modellerine

OLED ve LED panellerle şirketin böyle bir tasarım kullanması son derece mümkün. Ayrıca çok daha geniş bir görüş açısı sunacağı için birçok kullanıcı tarafından büyük beğeni toplayacaktır. Diğer patentlerde olduğu gibi bunda da henüz net bir bilgi verilmedi. Yani ne zaman üretileceği bilinmiyor. Sizce Apple şirketi tarafından tasarlanan bu cihaz çok tutar mı? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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