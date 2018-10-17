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Kavrulmuş fındıkta 3 gün uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 11:11 | Son Güncelleme

ENDOKRİNOLOJİ ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç.

Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) - ENDOKRİNOLOJİ ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Kılıçlı, içinde protein, lif bulunduran ve kalbi koruyan fındığın kavrulup 3 günden fazla bekletildiğinde besin değerlerinin düştüğünü söyledi. Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Kılıçlı, kavrulmuş ve çiğ olarak tüketilen fındık üzerine açıklamalarda bulundu. 140 derecelik ısıda 15 dakika kavrulması gereken fındığın 3 gün içinde tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Kılıçlı, "Bekletilen fındığın, tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri kaybolur, besin değeri azalır. Antioksidan etkisi yok olur. İçindeki fosfor,magnezyum gibi maddelerin de emilimleri bozulur" uyarısında bulundu. ÇİĞ FINDIKTA 250 GRAM SINIRI Fındığın insan vücuduna faydalı tekli ve çoklu doymamış yağ asitlerini fazlasıyla içerdiğini belirten Doç. Dr. Kılıçlı, "İçinde protein ve lif bulundurduğu için özellikle ara öğünlerde sıklıkla tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Fındığı çiğ ve kavrulmuş olarak iki şekilde tüketiyoruz. Çiğ fındığı günde 250 gramdan fazla tüketmemek gerekiyor çünkü fazla tüketilirse demir,kalsiyum, çinko,magnezyum gibi faydalı maddelerin emilmesini bozabiliyor" dedi. "140 DERECELİK ISIDA 15 DAKİKA KAVURUN" Ayrıca fındığı uzun süre ve yüksek ısıda kavurmamak gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Kılıçlı, "Kalbi koruyan faydalı yağ asitleri kavurma işlemi uzarsa zarar görüyor. Antioksidan etkisi de kaybedebiliyor. O yüzden 15 dakikayı geçmeyecek şekilde 140 derecelik bir sıcaklıkta kavrulması lazım. Kavrulmuş fındığın da 3 gün içinde tüketilmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu. "3 GÜN İÇİNDE TÜKETİN" 3 günden fazla bekletilen kavrulmuş fındığın besin değerlerinin kaybolduğunu söyleyen Doç. Dr. Kılıçlı, "Fındığı yüksek ısıda kavurup, 3 günden daha fazla bekletirsek tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri kayboluyor, besin değeri azalıyor. Antioksidan etkisi yitiriyor. Fosfor,magnezyum gibi maddelerin de emilimleri bozuluyor. Bu yağlar kalp hastalıklarına karşı vücudu korur ve tüketilmesi gerekir. Kavrulma işleminden sonra 3 gün içinde tüketmek lazım" ifadelerini kullandı.

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