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Kavşağa giren düğün konvoyunun arasına tır daldı: Ölü ve yaralılar var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 01:47 | Son Güncelleme

Sivas’ta düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

Kavşağa giren düğün konvoyunun arasına tır daldı: Ölü ve yaralılar var!

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Erzincan karayolu üzerindeki Kılavuz kavşağında meydana geldi. Kazada bir tır kavşağa girmekte olan düğün konvoyunda ki 01 PJ 626 plakalı araca çarptı. Araçta bulunan 4 kişi ağır yaralandı.

Yaralılar ambulanslar ile Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Aliye Köse burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Evlenen çiftin de yaralıların durumunu öğrenmek için düğün arabası ile hastaneye geldikleri görüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas trafik kazası

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