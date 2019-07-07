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Kavşağa hızlı girmenin faturası ağır oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 10:00 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da kavşağa hızlı giren otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı.

Kavşağa hızlı girmenin faturası ağır oldu

Şanlıurfa’da kavşağa hızlı giren otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı. Kaza anında dar kaldırımda yürüyen 2 kişinin yaşadığı korku ise hareketlerine yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın merkez Haliliye ilçesine bağlı Hızmalı Mahallesi 11 Nisan Fuar Caddesi üzerinde yaşandı. Haleplibahçe Caddesi’nden 11 Nisan Fuar Caddesi’ne kontrolsüz bir şekilde dönüş yapan otomobil sürücüsü, önündeki aracı sollamaya çalışırken karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kaza anında dar kaldırımda yürüyen iki kişinin yaşadığı korku hareketlerine yansıdı.

Kavşağa hızlı girmenin faturası ağır oldu

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