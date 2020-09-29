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Kavşağa kontrolsüz giren otomobile çarpıp takla attı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 11:15 | Son Güncelleme

Antalya’da 2 otomobilin çarpışması sırasında ters dönen otomobilde bulunan 2 kız kardeş kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Antalya’da 2 otomobilin çarpışması sırasında ters dönen otomobilde bulunan 2 kız kardeş kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kavşaktan kontrolsüz olarak dönmeye çalışan otomobile çaparak kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp ters döndü. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Hatipler Yenimahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülsüm Arısoy’un kullandığı Tofaş Şahin marka 07 YD 309 plakalı otomobil ile D-400 Karayolundan toplama yola dönmekte olan Mertcan Erten’in kullandığı Chevrolet marka 06 EN 778 plakalı otomobilin kavşakta çarpıştı.
Gülsüm Arısoy’un kullandığı 07 YD 309 plakalı otomobil, çarpışmanın ardından kontrolden çıkarak refüj bordürüne çarparak ters döndü. Ters dönen otomobilin sürücüsü Gülsüm Arısoy ve otomobilde yolcu olarak bulunan kız kardeşi Raziye Ünal Antalya Büyükşehir belediyesi kurtarma ekibi ve vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. 2 kız kardeş 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bölgedeki petrol istasyonu güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobilin kontrolsüz girişi ve yoldan geçen otomobilin çarparak kontrolden çıkması ve devrilmesi saniye saniye kaydedildi.

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