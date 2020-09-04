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Kavşağa ters yönden giren motosikletliye otomobil çarptı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 11:30 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D140 karayolunda motosikleti ile kavşağa ters yönden giren 75 yaşındaki adama otomobil çarptı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D140 karayolunda motosikleti ile kavşağa ters yönden giren 75 yaşındaki adama otomobil çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, dün gece Akyazı ilçesi D140 karayolu Kazancı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. (75) idaresindeki 34 UV 5925 plakalı motosiklet kavşağa ters yönden girdi. Bu esnada Kuzuluk yönüne doğru seyir halinde olan 54 AAC 331 plakalı KİA model otomobilin sürücüsü, motosikletliyi son anda fark ederek direksiyonu kırdı. Otomobil sürücüsünün tüm çabalarına rağmen otomobilin motosiklete çarpması sonucu M.B. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı ilk olarak Akyazı Devlet Hastanesine, daha sonra Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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