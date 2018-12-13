HABER

Kavşağı kaçırıp, geri manevra yapınca kazaya neden oldu: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 15:08 | Son Güncelleme

 TEKİRDAĞ'da sürücüsünün kavşağı kaçırınca geri manevra yaptığı otomobile arkadan gelen otomobil çarptı.

Kavşağı kaçırıp, geri manevra yapınca kazaya neden oldu: 3 yaralı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da sürücüsünün kavşağı kaçırınca geri manevra yaptığı otomobile arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Tekirdağ- İstanbul karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Tekirdağ yönüne giden 59 ZK 508 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, döneceği kavşağı kaçırınca geri manevra yapmak istedi. Bu sırada arkadan gelen Suat Kaya yönetimindeki 59 B 4526 plakalı otomobil, manevra yapan araca çarptı. Yaklaşık 15 metre sürüklenen 59 ZK 508 plakalı otomobilin sürücüsü ile Aladdin Tiftik ve Sertaç Ercan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen kaza kırım ekibi tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan karayolu araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

FOTOĞRAFLI

Kavşağı kaçırıp, geri manevra yapınca kazaya neden oldu: 3 yaralıKavşağı kaçırıp, geri manevra yapınca kazaya neden oldu: 3 yaralıKavşağı kaçırıp, geri manevra yapınca kazaya neden oldu: 3 yaralıKavşağı kaçırıp, geri manevra yapınca kazaya neden oldu: 3 yaralı

PARTNERÜnlü çift meraklı bakışları umursamadan...Ünlü çift meraklı bakışları umursamadan...
Tren kazasından yaralı kurtuldu, anlattıkları kan dondurdu!Tren kazasından yaralı kurtuldu, anlattıkları kan dondurdu!
Gaziantep'te, kuyumcuyu soymaya çalışan 2 kişi yakalandı (2)Gaziantep'te, kuyumcuyu soymaya çalışan 2 kişi yakalandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pentagon: Suriye'de tek taraflı bir askeri harekat kabul edilemez

Pentagon: Suriye'de tek taraflı bir askeri harekat kabul edilemez

Fatih Portakal: Başıma bir şey gelirse...

Fatih Portakal: Başıma bir şey gelirse...

2019 asgari ücret ne kadar olacak? İkinci toplantı başladı

2019 asgari ücret ne kadar olacak? İkinci toplantı başladı

Emina Jahovic ev halini paylaştı

Emina Jahovic ev halini paylaştı

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Tren kazasından yaralı kurtuldu, anlattıkları kan dondurdu!

Marmaris'te korkutan görüntü! Açıklama geldi

Marmaris'te korkutan görüntü! Açıklama geldi

Dehşet! Eski eşini öldürüp...

Dehşet! Eski eşini öldürüp...

Ayrıldığı kız arkadaşının çantasına cep telefonu koydu... Kabusu yaşattı!

Eski kız arkadaşının çantasına gizlice telefon koyup...

Almanya'dan ihbar geldi, Bolu Dağı'nda harekete geçildi

Almanya'dan ihbar geldi, Bolu Dağı'nda harekete geçildi

İğrenç olay! Sokak ortasında yaptığı hareket 'pes' dedirtti

İğrenç olay! Sokak ortasında yaptığı hareket 'pes' dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.