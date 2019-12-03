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Kavşak isteyen köylüler yolda oturma eylemi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 21:11 | Son Güncelleme

Şanlıurfa karayolunu trafiğe kapatan köylüler, köylerinin yol güzergahına yapılması gereken kavşağın yanlış yere yapıldığını iddia ederek oturma eylemi yaptı.Edinilen bilgilere göre, Merkeze bağlı Turuş, Gümüşkaya, Burç ve Altunlar köylerinin Adıyaman- Şanlıurfa karayoluna bağlantı yoluna yapılması gereken kavşağın yanlış yere yapıldığını iddia eden köylüler, Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu Turuş köyü mevkiini trafiğe kapattı.

Şanlıurfa karayolunu trafiğe kapatan köylüler, köylerinin yol güzergahına yapılması gereken kavşağın yanlış yere yapıldığını iddia ederek oturma eylemi yaptı.
Edinilen bilgilere göre, Merkeze bağlı Turuş, Gümüşkaya, Burç ve Altunlar köylerinin Adıyaman- Şanlıurfa karayoluna bağlantı yoluna yapılması gereken kavşağın yanlış yere yapıldığını iddia eden köylüler, Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu Turuş köyü mevkiini trafiğe kapattı. Araçlarıyla yolu trafiğe kapatan köylüler daha sonra yolda oturma eylemi yaptı. Yaklaşık 3 saat süren yol kapatma eyleminde köylüler bağlantının yapılması gereken kavşağın yaklaşık 1 kilometre mesafelik bir alana yapıldığını ve yapılan kavşaktan dolayı bütün köy halkının Adıyaman- Şanlıurfa karayolunu ters şeritten kullanmak zorunda kaldıklarını iddia etti. Yolun 1 kilometrelik kısmını ters şeritten kullandıklarını iddia eden köylüler, yetkililerden yardım isteyerek yanlış noktaya yapıldığını söyledikleri kavşağın Turuş, Gümüşkaya, Burç ve Altunlar Köylerinin yol girişine çekilmesi gerektiğini vurguladı.
Eylemden sonra olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri alarak yolun trafiğe açılması konusunda köylülerle konuşarak onlara uyarılarda bulundu. Jandarma ekiplerinin ikna çabaları sonrasında olay yerine gelen karayolları yetkilileri köylülerin sorunlarını dinleyerek, kendilerine belirtilen sorunların çözümü için gerekli yerlerle konuşacaklarını belirtti. Jandarma Özel Harekat Timlerinin de hazır bulunduğu eylem, daha sonra olaysız bir şekilde sonlandırıldı.

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