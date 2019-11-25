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Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 09:48 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, devrilen trafik lambası kırmızı ışıkta takılı kaldı.

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, devrilen trafik lambası kırmızı ışıkta takılı kaldı.
Kaza, dün gece, Yeni Yalı Mahallesi Döküm Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 LZ 8083 plakalı otomobil ile Tugay A. yönetimindeki 41 U 2786 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, 34 LZ 8083 plakalı otomobil, çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarındaki bariyere ve trafik lambasına çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada devrilen trafik lambasının kırmızı ışıkta takılı kaldığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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