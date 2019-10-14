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Kavşakta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 10:29 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Araban ilçesinde farklı yönlerden seyir halinde bulunan iki otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı.

Kavşakta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Gaziantep’in Araban ilçesinde farklı yönlerden seyir halinde bulunan iki otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Besni istikametinden Araban’a seyir halindeki V.İ yönetimindeki 01 YB 082 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.Y yönetimindeki 02 AAF 031 plakalı otomobil Araban ilçesi girişindeki TMO kavşağında kafa kafaya çarpıştı.
Kazada sürücü V.İ ile diğer araçta bulunan S.B isimli yolcu yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Araban İlçe Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeni ile bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kavşakta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

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