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Kavşakta 3 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 23:10 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, kavşakta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada takla atan cipte bir kişi hafif yaralandı.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, kavşakta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada takla atan cipte bir kişi hafif yaralandı. Kaza anı ise kameraya yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşaktan ana yola kontrolsüz çıkan Tuğba Uzunağaç (36) yönetimindeki 78 SM 083 plakalı cip, İmren Alakoç'un (44) kullandığı 78 BT 366 plakalı cipe yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan Alakoç'un aracı, yol kenarında park halindeki otomobile çarparak durabildi. Ters duran cipte Feyzanur Alakoç (24) yaralandı. Sağlık ekipleri hafif yaralanan Feyzanur Alakoç'u yakındaki Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anında 2 kişinin takla atan cipten koşarak uzaklaşmaya çalıştığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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