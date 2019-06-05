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Kavşakta ambulansa yol vermek isteyen otomobil kaza yaptı: 11 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 16:36 | Son Güncelleme

Samsun’da kavşakta peşinden gelen ambulansın siren çalması üzerine yol vermek için kırmızı ışıkta geçen otomobilin kapalı kaza kamyonet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Barış Bulvarı üst geçi altındaki kavşakta meydana geldi.

Samsun’da kavşakta peşinden gelen ambulansın siren çalması üzerine yol vermek için kırmızı ışıkta geçen otomobilin kapalı kaza kamyonet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Barış Bulvarı üst geçi altındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Yakalı 55 SA 313 plakalı otomobili ile seyir ederken peşinden gelerek siren çalan ambulansa yol vermek için kavşakta kırmızı ışıkta geçince Ahmet Arslan yönetimindeki 55 BDY 46 plakalı kapalı kasa kamyonet ile çarpıştı. Kazada, Ayşe Arslan, Nuran Yayla, Umut Yayla, Nehir Yayla, Nagihan Yayla, Uras Arslan, Emine Yakalı, Nihan Yakalı, Çınar Yakalı, Duru Yakalı ve Huriye Yakalı yaralandılar. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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