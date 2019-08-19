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Kavşakta 'drift' yapan iki sürücü kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 16:36 | Son Güncelleme

ANKARA'da kavşakta kırmızı ışıkta beklerken otomobilleriyle 'drift' yapan iki sürücü, cep telefonuyla görüntülendi.

Kavşakta 'drift' yapan iki sürücü kamerada

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da kavşakta kırmızı ışıkta beklerken otomobilleriyle 'drift' yapan iki sürücü, cep telefonuyla görüntülendi.
Kimliği belirsiz iki sürücü, dün gece saatlerinde Yenimahalle ilçesindeki Kardelen Mahallesi 1940'ıncı cadde üzerindeki kavşakta araçlarıyla drift yaptı. İki sürücünün, kırmızı ışıkta beklerken otomobilleriyle art arda kavşakta drift yapması, cep telefonuyla görüntülendi. İki sürücü, bir süre drift yaptıktan sonra yola devam ederken, bu sırada bekleyen diğer sürücüler de yola devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, Ankara Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, iki sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kavşakta 'drift' yapan iki sürücü kameradaKavşakta 'drift' yapan iki sürücü kamerada

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